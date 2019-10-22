四十人論壇發政策報告　籲激發信貸需求和停限房貸

內地金融智庫「中國金融四十人論壇（CF40）」周二（22日）發表《2019年第三季度宏觀政策報告》稱，擴大總需求須激發信貸需求，建議及時調整利率、正常化房地產調控、理順基建項目融資來源、加快都市圈建設、流動人口落戶相關政策支持。報告又稱，在囤地和囤房不再流行的環境下，非但沒必要過度限制開發商貸款，此舉更會遏制供給和抬高房價。

報告提到，此輪全球經濟景氣周期，自去年第二季開始高位回落，目前仍在途中，全球貿易減速，美國聯儲局亦採取預防性減息；目前主要矛盾為需求不足，經濟運行低於潛在增速，經濟內生增長動力弱，外部經濟仍在探底過程，出口依舊將處於低迷。

報告又以專題形式對房地產作出研究，表示一線城市住房供給缺乏彈性，並成為瓶頸城市，反觀部分二線城市在城市競爭中處於有利地位，住房供給較有彈性，可望緩解生產率提高帶來的房價上漲壓力；更指眾多中小城市在城市競爭中處不利地位，難留住產業和吸引人口，因此成為空巢城市。

報告建議，增加特大城市和一線城市住宅用地供給，提高大都市圈的公共基礎設施和公共服務，實現郊區對中心城區的替代及對特大城市低收入群體，提供住房基本保障措施。