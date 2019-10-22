殯儀館搞錯死者身份　誤將遺體火化親屬未見遺容

遼寧撫順市撫順縣殯儀館一名職員，周日（20日）疑因混淆遺體身份，結果將一位蔡姓老翁的遺體火化後，把骨灰交給一位王姓死者的親屬，導致蔡翁的親友到殯儀館送別時，未能見到死者最後一面。蔡翁家屬表示無法接受，更指即使館方最終送回骨灰，也無法確定是否屬蔡翁，「他們弄丟了老人遺體！」

撫順市民王先生周日向內媒表示，稱撫順縣殯儀館早前誤將兩具遺體混淆，「兩位逝者一個姓王，50多歲；另一個姓蔡，80多歲。」王男又稱，兩位死者同日出殯，王姓死者的遺體先行火化，結果有殯儀館工作人員誤把蔡姓老翁的遺體火化，然後把骨灰交給王姓死者的親屬帶走。

王男續稱，殯儀館工作人員後來致電王姓死者親屬，要求對方把骨灰送返，再把王姓死者火化後，交給親屬帶走。他表示，相關家屬對此相當不滿，「這事兒鬧的，本來是很悲傷很肅穆，結果讓人哭笑不得，家屬啥心情啊！一家拿錯了骨灰，另一家無法確定是不是自家老人的骨灰。」

該內媒事後到撫順縣殯儀館了解，發現王姓死者的親屬已離開。工作人員表示，因出現紕漏，館方已向家屬退還火化費用。至於蔡翁的4、5名親屬則聚集在殯儀館樓下，他們表示，親屬代表正在樓上配合警方調查處理，坦言無法接受這樣的事實，亦無法理解殯儀館為何會搞錯兩具遺體，「我家老人肌肉萎縮，腿是蜷起來的，我們特意把遺體存放到單間，停屍櫃放不進去。」

有殯儀館工作人員表示，蔡翁遺體因無法放進停屍櫃，改存到單間後手續上或出現塗改，認為可能是導致兩具遺體火化時弄混的原因。另有職員對此疑惑，「姓王的家屬居然沒發現問題，不知道為啥。就算孩子歲數小，不敢仔細看，那差着30歲呢，咋就沒發現不是自己家人。」

殯儀館負責人事後證實，是工作人員先發現遺體搞錯，再致電通知兩家家屬，並非其中一方家屬先行發現搞錯。目前殯儀館與另一方家屬未能協商解決，警方已介入事件。