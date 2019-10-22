秦嶺辦主任違規同意建40別墅　一審獲判3年2個月

秦嶺別墅違建案在陝西西安官場引發多次大地震，大批涉案官員下台受審。西安市鄠邑區（原戶縣）秦嶺生態保護管理委員會辦公室前主任鄔昭輝，在秦嶺問題上違規同意建40套別墅，涉嫌受賄罪、玩忽職守罪，近日一審被判囚3年2個月。

經西安市未央區法院審理查明，鄔昭輝在2011年7月開始負責戶縣秦嶺辦工作，期間處理陝西盛景置業有限公司開發的「山水草堂」項目中，未執行《陝西省秦嶺生態環境保護條例》等有關生態環境保護方面的法律法規的職責，導致別墅項目嚴重破壞環境，造成惡劣的社會影響。

鄔昭輝在2011年至2018年，在節日多次收受盛景公司趙姓副總經理的2.1萬（人民幣‧下同，約2.4萬港元），在女兒出嫁時，又收取對方5000元（約5637港元）禮金。他在2013年10月，為西安星座裝飾工程有限公司承接綠化項目提供幫助，曾收取80萬元（約90萬港元）現金。鄔在庭審期間退還所有贓物。

法院認為，鄔昭輝利用職務上的便利，牟取利益，數額巨大，已構成受賄罪；又濫用職權，令公共財產等遭受重大損失，構成玩忽職守罪。鄔在庭上表示認罪悔罪，法院在上月12日一審判決，除判囚外，還需罰款20萬元（約23萬港元）。