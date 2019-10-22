古交市前首富涉黑案宣判　兩主犯均判囚逾20年

山西太原市萬柏林區人民法院周二（22日）就古交市前首富涉黑案公開宣判。耿建平、耿威龍等26名被告受審，其中耿建平因組織、領導黑社會性質組織等罪，被判囚25年、剝奪政治權利5年，並沒收所有個人財產；耿威龍被判囚20年、剝奪政治權利4年，沒收全部個人財產。

案情指出，耿建平早前通過經營礦產、非法採礦等方式攫財，曾於2005年成立古交市四心煤焦有限責任公司。耿建平、耿威龍等人以公司為依托，採用暴力、威脅等手段，進行強迫交易、尋釁滋事、敲詐勒索、非法佔用農用地、故意傷害等犯罪活動，逐漸形成以兩人為首的黑社會組織。

經查明，該黑社會組織非法控制古交市往返太原市的客運經營，獲取巨額經濟利益，嚴重破壞當地經濟、社會生活秩序。除主犯外，其餘24名被告，均被判12年6個月到1年2個月不等的有期徒刑。法院根據各被告，在組織中的作用及犯罪事實、情節、性質和對社會的危害程度，遂作出上述判決。

值得一提的是，耿威龍早年曾動用12輛豪車「悍馬」（Hummer），大擺160圍酒席，花費過千萬人民幣，迎娶妻子寇靜瑤。該婚禮更成當年內地十大新聞之一，惟寇靜瑤日前已被捕。