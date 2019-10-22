省高院集中宣判100名涉黑惡犯　最長刑期24年

內地繼續加強掃黑除惡行動。海南省高級人民法院周二（22日）通報，該省17家法院當天對27宗黑惡勢力犯罪案件、100名被告集中公開宣判，涉及故意傷害、尋釁滋事、敲詐勒索等多項罪名；其中一個涉黑組織的主犯王世健，涉有組織實施非法採礦、敲詐勒索、故意傷害等犯罪活動，被判有期徒刑24年。

通報稱，當天上午，海南高院對王世健等27人，涉犯組織、領導、參加黑社會性質組織等罪一案二審公開開庭宣判，作出駁回上訴，維持原判的刑事裁定；院方對王世健等27名被告，判處有期徒刑兩年半至24年不等；另海口市瓊山區甲子派出所原副所長邢增能，則因充當「保護傘」獲刑10年。

通報續稱，王世健等人在海口市瓊山區甲子鎮長昌煤礦地區、翰堂村、福昌村等區域，有組織地實施非法採礦、敲詐勒索、故意傷害、尋釁滋事、強迫交易、開設賭場、非法經營等一系列違法犯罪活動。

該組織於2009年至2018年5月間，通過非法採礦獲利逾462萬元（人民幣‧下同，約521萬港元），敲詐勒索磚廠經營者獲利逾873萬元（約984萬港元），強迫交易逾890萬元（約1003萬港元），非法經營柴油價值逾99萬元（約111.6萬港元）開設賭場獲利27萬餘元（約30萬港元）。犯罪所得均用於組織成員的食宿費、工資、分紅、違法犯罪人員被關押期間的生活費用，以及組織成員個人吸食毒品、吃喝玩樂、賭博、購車、建房等。

另通報引述統計數據，截至周二，全省法院一審受理黑社會性質組織犯罪案件37件326人，審結22件265人；一審受理惡勢力犯罪案件210件1034人，審結159件758人；二審受理黑社會性質組織犯罪案件13件279人，審結10件158人；二審受理惡勢力犯罪案件73件427人，審結53件330人；共受理「保護傘」犯罪案件13件15人。