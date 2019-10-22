涉以影響力受賄　長春市委原副書記楊子明遭提公訴

最高人民檢察院周二（22日）通報，吉林檢察機關依法對吉林省長春市委原副書記楊子明，因涉嫌受賄、利用影響力受賄案提起公訴；另甘肅檢察機關依法對甘肅省酒泉市委原常委、敦煌市委原書記詹順舟，涉嫌受賄案提起公訴。

通報稱，四平市人民檢察院起訴指控楊子明，稱他在擔任吉林市委副書記、常委、組織部部長，以及長春市委副書記、常委、組織部部長期間，利用職務上的便利為他人謀取利益，多次收受單位和個人給予的財物，數額特別巨大。

通報續稱，楊子明離職後，利用原職權及其地位形成的便利條件，為請託人謀取不正當利益，多次收受請託人給予的財物，數額巨大，依法應當以受賄罪、利用影響力受賄罪追究其刑事責任。

公開資料顯示，現年63歲的楊子明為吉林舒蘭人，1998年2月起，他先後任吉林市委常委、組織部部長；吉林市委副書記、市紀委書記；長春市委常委、組織部部長。及至2014年11月，他任長春市委副書記，在2016年3月退休。

另通報提到，白銀市人民檢察院起訴指控詹順舟，認為他作為國家機關工作人員，利用職務便利，為有關單位和個人在工程承攬、項目審批、土地使用權轉讓、資金結算、幹部職務調整等方面謀取利益，多次非法收受他人財物，數額特別巨大，依法應當以受賄罪追究其刑事責任。

現年53歲的詹順舟原籍安徽桐城，1996年起先後擔任甘肅省經濟協作辦公室信息聯絡處副處長，酒泉地區酒泉市委副書記，酒泉市肅州區委副書記，玉門市委副書記、市政府市長等職。2012年12月起，他開始擔任酒泉市委常委、敦煌市委書記、甘肅省文化博覽局副局長等職。