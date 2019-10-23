成都咖啡館涉虐犬　鬆獅狗被染色扮熊貓

四川成都一間以寵物作為招徠的咖啡館，近日開設一項新業務，聲稱可以為客人的愛犬染色成熊貓模樣，每隻寵物收費1500元（人民幣‧下同，約1691港元）；館方更在店內展示6隻成功「變身」的鬆獅狗。此舉一出惹起熱議，有醫生不建議為寵物染色，認為或令寵物毛髮及皮膚受傷；有動物組織亦稱，為寵物染色會傷害動物，呼籲寵主切勿模仿。

涉事寵物咖啡館「糖果星球」位於成都橡樹林東路。從網傳片段所見，該批遭店方染色的狗隻，外形與熊貓相當神似。寵物咖啡館負責人黃先生透露，約在1個多月前，該店從外地引進上述​6隻「熊貓狗」，且很受顧客喜愛。

黃男又稱，6隻鬆獅狗和染料都屬引進，現在他們自己有給狗隻染毛色的專門人員，並可提供染色服務，「成都是熊貓之鄉，我們就想做點不一樣的，和普通的狗咖、寵物店區別開來」。他透露，上述6隻「熊貓狗」是非賣品，是作為鎮店之寶對外展示。

有內媒事後諮詢了華西寵物醫院院長李代兵，對方表示，咖啡館此舉會否對寵物造成傷害，要由具體染料而定；一般而言，他不建議為寵物染色，因為相關舉動可能會對毛髮及皮膚造成傷害。

亞洲善待動物組織（PETA）表示，為動物染色做法不妥，坦言此舉「只為看起來更加吸引他人眼球，此舉完全出於滿足虛榮心，並沒有考慮染色物品對寵物皮膚、毛髮、嗅覺等等的潛在傷害，也沒有考慮長時間的染髮過程會造成寵物精神緊張。PETA希望寵物主人不要模仿」。

咖啡館周一透過社交網發聲明，重申經染色的狗隻相當健康，又稱「我們選用的染膏是來自日本進口純植物提取的產品，對狗狗毛髮和皮膚不會造成影響，我們也抵制給狗狗染色用劣質的染膏。」該店又指，鑑於所選用的進口染膏成本高，「開店至今因為這個原則問題，我們也沒有接過一單染色，所以現在店上也沒有做染色的服務了」。