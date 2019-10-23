第三代雜交水稻畝產逾千公斤　專家：可解缺糧危機

湖南省農學會組織中國農業科學院、福建省農業科學院、中國水稻研究所等多個單位，周一（21日）起一連兩日，到湖南衡陽衡南縣雲集鎮驗收中國第三代雜交水稻，平均畝產約1046公斤。專家指出，結果顯示第三代雜交水稻在產量上有重大突破，亦達到驗收預期且潛能巨大，認為畝產達到1200公斤並不是難事。

專家小組分別驗收兩幅水稻，分別產出1034.4公斤及1058.3公斤的水稻。專家小組指出，第三代雜交晚稻新組合表現良好，在產量供應上有重大突破，認為官方單位應予大力支持，推動產業發展。據悉，第三代雜交水稻是利用普通隱性核雄性不育系為母本，以常規品種、品系為父本，所配製而成的新型雜交水稻。

分析指出，此次成果對產業發展有一定推動力，未來更可解決國內外糧食短缺問題；據悉，中國目前水稻平均畝產在500公斤左右，普通農民在一般條件下種植一些優秀的第二代雜交水稻品種可達到600至700公斤；發展第三代雜交水稻的科企表示，希望可在2024年，大面積推廣1000萬畝該種水稻。