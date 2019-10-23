揭商戶用化學品加工枸杞　專家：對人體肝腎有害

據內媒周一（21日）報道，有關記者潛入寧夏中衞市一枸杞交易中心，揭露不少商家藉批發來自甘肅、青海等地的枸杞後，貼上「中寧枸杞」的標籤再銷往全國各地；更有商戶為讓枸杞的賣相更好，竟用化學品加工熏製，有專家表示一旦食用加工過的枸杞，可對人體肝腎造成損傷。

報道指，在市場內的商戶從有種植處收購非本地枸杞後，將各類散裝枸杞擺滿在寫有「中寧枸杞」的包裝盒內，從而冒充本地產品對外銷售；「一盒就是一斤（即半公斤），商戶更以30至上百元人民幣（約34至113港元）不等的價格出售，他們更指出上述包裝盒在當地市場均可隨意買到。

另為使產品更暢銷，商戶為使賣相好、延長保質期、提升銷量等，會以嚴禁用於食品業的工業硫磺熏制枸杞，或用焦亞硫酸鈉對枸杞浸泡烘制。該些化學品雖可令枸杞看上去色澤更鮮艷，卻對人體有害。甚至有商戶指出，當地食肆均有使用這些被加工過的枸杞。

有種植戶表示，用硫磺加工枸杞的做法已存在十幾年，但因對人體危害，加上政府加緊檢查，近幾年商戶都改用焦亞硫酸鈉，「稍微加一點，相當於染色劑。據了解，焦亞硫酸鈉主要用於工業用途，如有機化學藥品、漂白織物、防腐劑等，對眼、皮膚等具刺激性，另可污染水源，受高溫分解後會產生有毒的硫化物氣體。

中國食品行產業分析師朱丹表示，該些商家目的是為減少運輸和儲存成本，遂以增加賣相，加工枸杞將其外表看似上等貨，其行徑是絕對不允許的。但有關做法影造成腎功能衰竭、肝功能損害等，但對商家已成公開秘密，更直言加工的枸杞「只可送人，不可自吃」。