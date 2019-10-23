台富家子誘未成年女拍淫照　警查出82人受害

曾考上台大的台灣林姓男子，被控於2014至2017年間誘騙多名未成年少女裸露身體自拍淫照，受害者多達82人。台北地檢署去年依違反兒童及少年性剝削防制條例及與未滿16歲女子性交罪對其起訴，案件周二（22日）於台北地方法院第2次開庭審理。

台灣刑事局警方前年11月接獲多名少女報案，指遭男網友以裸照威脅，繼續提供自拍裸照和影片，否則會在網上公開裸照。警方同時發現，有人在多個網上討論區散播未成年少女裸露照片。

警方專案小組追查網上影像後發現，現年23歲的林男，從網絡下載大量男子裸露照片，虛構假身份、假大頭照，再利用多個即時通訊軟件，專向未成年少女下手。林男通常先以「大哥哥」形像對受害人表現照顧，之後誘騙對方自拍裸露影像傳給他。

專案小組發現，林男曾趁相約一名少女出外拍裸照時對其猥褻。警方之後前往林男的住處搜查，在其電腦內發現共有81名少女及1名剛滿18歲女子的裸照，電腦檔案容量高達120G。

林男到案後坦承自小有「蘿莉」（即女童）癖好，指裸照有部分是4年來從網上誘騙得來，也有部分是跟同好交換。檢方依一罪一罰，共起訴林男81宗罪，案件正在審理。據指林男家境富裕，前年曾考上台灣大學醫學院醫療器材與醫學影像研究所，但案件爆出後被取銷入學資格。