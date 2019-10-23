官媒揭民營醫院偽造出世紙　醫生：產婦無需入院

內地不時傳出醫療亂象，近日官方電視台播出一個專題節目報道，指有人在通訊軟件QQ裏討論買賣出生醫學證明（即出世紙），記者於是假扮買家，揭發四川遂寧市射洪縣一間民營醫院的婦產科醫生，以3萬至4萬元人民幣（約3.4萬至4.5萬港元）的價格，明目張膽地替人簽發出世紙。

節目指出，記者以幫親友查詢辦理出世紙為由，通過QQ群與射洪縣一名宋姓賣家聯絡，宋某向記者展示成功替人辦理的出世紙，之後更介紹遂寧現代婦女兒童醫院婦產科副主任楊姓女醫生給記者認識。據指該醫院為一級甲等民營醫院，具有出世紙簽發資格。

楊女聲稱，只要一張身份證，產婦根本無需入院，就能偽造住院手續和病歷，而登記表中的「接生人簽字」，則由她親自簽署。為證明其所言非虛，她又展示多份出世紙的存根和檔案資料，當中包括替一名來自河南鄭州的賣家，辦理孩子的出世紙。楊女保證其經手的出世紙能辦理上戶手續，否則原銀奉還。而她所收取的費用，主要是給醫院內相關醫生及工作人員。

射洪縣政府辦公室周二（22日）凌晨透過官方微博回應，由縣委書記、縣長任組長的工作小組將就事件展開調查、偵辦和信息發布工作，目前已依法控制涉事醫院法定代表人及相關人員，並對該醫院停業整頓。節目指出，偽造出世紙可能是為了掩飾拐賣兒童和非法領養等犯罪行為。