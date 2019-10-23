反駁人權問題指摘　華駐聯合國大使：自己先照鏡子

中國常駐聯合國代表張軍當地周二（22日）在第74屆聯合國大會第三委員會上發言時，回應美國等國近期就涉疆、涉港等問題對中方的指摘，強調有關指摘不實，並譴責有關國家借人權問題干涉中方內政、在聯合國挑起對抗。

張軍稱，個別國家熱衷對發展中國家指手畫腳，發號施令。中方奉勸有關國家摒棄霸權主義和強權政治，不要再做逆潮流而動的糊塗事。他強調，正人先正己，指摘別人前先自己照照鏡子。他說，某些國家在世界上到處製造混亂，大搞顏色革命，嚴重侵犯相關國家人民的人權，並對本國糟糕的人權記錄不思悔改。中方奉勸這些國家多多自省，先管好自己的事，而不是四處煽風點火。

提到中方對促進和保護人權的立場。張軍表示，世界上沒有放之四海而皆準的發展模式，中國特色社會主義道路是符合中國國情的道路，是有利於世界和平與繁榮的道路，中國將堅定不移地走下去。

張軍表示，在過去70年，中國人民的生存權、發展權取得跨越式進步。中國人民把原本一窮二白的國家建設成世界第二大經濟體、製造業第一大國、貨物貿易第一大國；8億多人擺脫貧困，近4億人跨入中等收入行列，創造了驚世的發展奇迹。