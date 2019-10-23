中瑞外長級戰略對話　王毅促深化互利共贏

中國外交部長王毅當地周二（22日）在伯爾尼與瑞士外長卡西斯舉行中瑞第二輪外長級戰略對話。王毅會後見記者時指，中瑞關係得以健康穩定發展，有賴雙方秉持平等相待、互相尊重，以及合作共贏的精神。卡西斯稱，中國是負責任的大國，瑞方願與中方共同維護多邊主義國際秩序，推動發展瑞中創新戰略夥伴關係。

王毅表示，明年是中瑞建交70周年，雙方應牢牢把握互利共贏主線，深化在投資、科技、金融等領域合作。雙方要將瑞士的創新理念、先進技術和管理經驗，結合中國豐富的人力資源、廣闊市場和完備的產業製造能力，實現一加一大於二效應。

王毅表示，中瑞應共同維護多邊主義、堅持自由貿易，反對單邊主義、保護主義，堅持相互擴大市場開放，為雙方企業在對方國家投資興業營造公平開放的營商環境。據指兩人還就共同關心的國際地區問題深入交換了意見。

同日，瑞士聯邦主席毛雷爾與王毅見面時表示，瑞方希望與中方進一步加強政治互信，深化貿易、投資、金融、環保和創新等領域合作。他指瑞士企業已成為中國第一輪開放的受益者，瑞方歡迎中國企業赴瑞投資，瑞士願與中方加強在國際和地區問題事務中的溝通，共同踐行多邊主義和自由貿易。