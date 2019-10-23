內地5年判處61.9萬毒犯　重刑率為刑事案之冠

內地最高人民法院院長周強周三（23日）在第13屆全國人大常委會第14次會議上，就加強刑事審判作報告。他表示，過去5年全國嚴重暴力犯罪案件整體呈下降趨勢，而在嚴懲毒品犯罪方面，全國法院審結一審61.3萬宗，判處61.9萬罪犯，重刑率約22%，高出同期全部刑事案件重刑率11.6%。

報告顯示，自2014年至今年6月，內地法院審結一審刑事案件628萬宗，判處近710萬名罪犯。其中在故意殺人、搶劫、綁架、放火、爆炸等嚴重暴力犯罪案件，法院共審結21.9萬宗，判處22.5萬名罪犯。

而為嚴厲打擊偷盜嬰幼兒等行為，最高院就審理拐賣婦女兒童犯罪案件作出司法解釋。針對婦女兒童的暴力、虐待、性侵害等犯罪，法院審結相關案件14.6萬宗。

另針對危害國家安全、暴力恐怖等犯，最高法院與有關單位制訂辦理利用邪教組織破壞法律實施案件的司法解釋，並制訂打擊恐怖活動和極端主義犯罪的意見。在過去5年內，法院共審結北京天安門「10•28」、雲南昆明「3•01」、新疆烏魯木齊「5•22」等重大暴恐案件，嚴懲暴恐犯罪首要分子。