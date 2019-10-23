修例風波：台內政部指與往例不同　否認陳同佳案是雙重標準

台灣殺人案疑犯港人陳同佳周三（23日）刑滿出獄廣受外界關注，有外界用該案與台人涉肯尼亞電信詐騙案、永和外籍人士分屍案比較，質疑台灣當局現時要求「港人港審」屬雙重標準。台灣的內政部長徐國勇表示，三者情形不同，一起比較並不恰當。

徐國勇日前曾就陳同佳願赴台投案指出，以屬人主義而言，香港有審判權，且台灣並無陳的筆錄，所有筆錄均在香港，質問港人殺港人，且疑犯身在港，港府為何不審判。

對此有台媒指出，徐國勇3年前曾就肯尼亞電信詐騙案指出，世上沒有政府會放棄刑事管轄權，質疑政府現時卻要求「港人港審」是雙重標準；至於永和分屍案中，疑犯、受害者均為外籍人士，但台方在美國籍疑犯潛逃至菲律賓後，仍積極向菲方爭取將其帶回台灣受審，態度似乎亦與本案有異。

徐國勇則回應表示，肯尼亞案的犯罪者是台灣人，政府當然有權要求送回台受審，同樣香港人在境外犯罪後逃回到香港，加上可能是預謀犯罪，港方當然有權偵辦。至於永和分屍案，他稱由於菲律賓不是犯罪地，疑犯也非當地人，故菲方對該案並無管轄權，可選擇將疑犯送回台灣或疑犯母國受審，而最後該國認為案中所有的證據均在台灣，所以才決定就把疑犯送回台。