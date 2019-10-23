外國人過境6天免簽證　12月起擴至全國27口岸

為吸引外國遊客前往中國旅遊，內地自2016年起於全國部分口岸推出144小時（即6天）過境免簽政策。國家移民管理局在周三（23日）在新聞發布會上表示，自今年12月1日起，有關政策將擴展至全國27個口岸，受惠國家共53個。

會上介紹，隨着中國對外開放不斷深入，中外交流不斷深化，為進一步促進經濟社會發展和中外人員往來，經國務院批准，自今年12月1日起，符合條件的外國人由重慶、西安航空口岸過境免簽停留時間延長至144小時；有關政策亦適用於寧波航空口岸，過境人員可以從該口岸，以及已實施相關免簽政策的上海海、陸、空港口岸，或者南京航空口岸、杭州航空口岸入境、出境；而在成都航空口岸，有關免簽停留範圍則擴展至成都、樂山、德陽、遂寧、眉山、雅安、資陽、內江、自貢、瀘州、宜賓11個市。

據了解，這次擴大政策適用範圍後，包括北京、天津、石家莊、秦皇島、上海、杭州、南京、瀋陽、大連、青島、成都、廈門、昆明、武漢、廣州、深圳、揭陽、重慶、西安、寧波在內的20個城市、27個口岸實施外國人過境144小時免辦簽證政策。而長沙、桂林、哈爾濱3個城市3個口岸則實施外國人過境72小時免辦簽證政策。

據知，自2013年1月北京、上海、廣州、重慶等口岸陸續實施72小時過境免簽政策，截至今年9月，已有45.2萬人次外國人通過該政策進入中國，其中2018年達10萬人次，較2017年增長24%。