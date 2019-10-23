國務院公布《優化營商環境條例》　加強市場主體保護

國務院日前公布《優化營商環境條例》，將於2020年1月1日起施行。該條例提到，當局將明確改善營商環境的原則和方向，加強市場主體保護，改善市場環境，提升政務服務能力和水平，規範和創新監管執法和加強法治保障等。

條例列明，將營商環境界定為市場主體在市場經濟活動中，所涉及的體制機制性因素和條件，明確改進營商環境工作應當堅持市場化、法治化、國際化原則，以市場主體需求為導向，創新體制機制、強化協同聯動、完善法治保障，為各類市場主體投資興業營造穩定、公平、透明、可預期的良好環境。

條例又稱，明確規定國家平等保護各類市場主體，保障相關主體依法平等使用各類生產要素和享受支持政策，保護市場主體經營自主權、財產權和其他合法權益，推動建立全國統一的市場主體維權服務平台等；亦對壓減企業開辦時間、保障平等市場准入、維護公平競爭市場秩序、落實減稅降費政策、規範涉企收費、解決融資難融資貴、簡化企業註銷流程等作規定。

條例提及，對推進全國一體化在線政務服務平台建設、精簡行政許可和改善審批服務、改善工程建設項目審批流程、規範行政審批中介服務、減證便民、促進跨境貿易便利化、建立政企溝通機制等作規定；對健全監管規則和標準，推行信用監管、「雙隨機、一公開」監管、包容審慎監管、「互聯網+監管」，落實行政執法公示、行政執法全過程記錄和重大行政執法決定法制審核制度等作出規定。

條例補充，當局對法律法規的「立、改、廢」和調整實施，制訂法規政策聽取市場主體意見，為市場主體設置政策適應調整期，完善多元化糾紛解決機制、加強法治宣傳教育、推進公共法律服務體系建設等作出規定。