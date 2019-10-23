一晚雙KO！拳手迎戰太極「大師」　80秒即取勝

有「詠春實戰大師」之譽的丁浩，上周六（19日）在廣東江門一場自由搏擊比賽中，遭綽號「阿虎」的搏擊選手陳錦雲擊倒。原來在同一晚，阿虎亦在該次搏擊賽中，迎戰綽號「太極狂魔」的宋德財，詎料在短短80秒內，宋也遭阿虎當場擊倒。宋事後回應，稱自己只是首次上正規擂台，又指自己「沒受傷，但對手實力超出想像」。

從現場片段所見，該場名為「崇武英雄：民間功夫1V2挑戰賽」的比賽中，穿着藍色短褲的宋德財迎戰身穿紅褲的阿虎。只見宋德財在擂台上遭阿虎連番攻擊，不但被逼至擂台一角捱打，期間更一度失足跌落地上，最終阿虎使出一記重拳，擊中宋德財的腹部，並成功將對方打敗。

宋德財解釋，自己之所以與阿虎比賽，「我是想通過一個正式的平台，和散打搏擊選手技術切磋一下。因為我們傳統武術一般講究近身貼打，散打保持打擊範圍距離，這是他（阿虎）的優勢。可能拳友不理解，你怎麼打了就跑，就像打游擊一樣，打了就跑」。

宋又認為，他畢竟只是第一次踏上正規擂台，「實戰經驗非常少，阿虎也確實實力非常強，包括力量、技術、經驗各方面，他遠遠超出我在這之前的想像。他擊打我腹部的那一瞬間，其實我腹部抗擊打能力還是可以的，沒有受傷」。

他補充，包括散打和拳擊等武術，「以擊倒對手為目的，我們傳統武術是以養生健體為主，含技術攻防，它是綜合性的，當然初衷也不一樣。但是我們這個傳統武術，如果說你功夫練得非常好的話，這個就是在於個人發揮，他只要發揮得好，也是可以有得一拚的。我個人，我只能說在傳統武術這塊有一些功夫，不是說哪個武術不行，而是還是在於個人」。