修例風波：NBA總裁稱徹夜難眠　籲尊重中國再合作

NBA總裁阿當施華（Adam Silver）早前表態支持休斯敦火箭的總經理莫雷（Daryl Morey）支持香港反修例示威言論，惹起軒然大波。施華近日接受美媒訪問，稱自己最近處理太多棘手問題，因而缺乏睡眠時間；又表示應尊重中國人民，希望在局勢緩和後，再與中國重新合作。

施華表示，自己是生意人此事實，而他面臨的很多問題都相當複雜，又稱自己「已盡力避談政治，同時堅持核心的價值觀，此事已觸及我們的核心價值觀之一，亦即言論自由，故我們在為此而堅持。」他又稱，自己雖不會為莫雷的爭議行為道歉，也支援言論自由的權利，但損失已經造成，他身為總裁的名聲亦已受損。

他又坦言最近一直失眠，並稱「讓我感到矛盾的另一觀點，就是尊重。我們應尊重中國人民，惟此種尊重被曲解成道歉。尊重歸尊重，我仍相信外交的作用，然而外交並非指我必須放棄自己的價值觀，而是向對方表露政治的敏感度。」

施華又提到，美國人並不善於聆聽彼此的意見，又指他作為公民，對此也較沮喪，「一條Tweet也不能詳盡解釋甚麼，就是Twitter的首5個字，連一整句句子都談不上。」他又指，美國人不了解世界正在發生甚麼，甚至不了解中美關係如何，「故此對美國人而言，這是一次很好的了解機會。」

對於有輿論認為，NBA應徹底與中國斷絕聯繫，並應放棄中國市場，勿為賺錢而退讓自己底線，施華對此並不同意，「在如今這個高度融合的世界，孤立主義對任何人均無好處。我們並無別的選擇，只能繼續融合，試圖理解彼此文化，且盡力解決分歧。我相信體育正是最好的橋樑。」他補充，不少NBA在中國的合作夥伴，也選擇靜觀其變，觀望局勢如何恢復正常。