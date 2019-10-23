政府清還拖欠民企4800億人民幣　劉鶴︰重要政治任務

中國國務院副總理劉鶴周一（21日）出席「進一步做好清理拖欠民營企業中小企業帳款工作」的全國電視電話會議時，強調要確保今年內完成清理拖欠民企帳款的任務，指這不但事關政府信用，更與經濟成長、就業民生等密切相關。另工信部日前指出，截至9月底，當局共清償拖欠民企中小企的帳款4800多億元人民幣（約5418億港元）。

劉鶴指出，各地區和部門要進一步清理拖欠民企的帳款，強調這是一項重要政治任務，各地區及部門務必要從政治和全局的高度，充分認識做好清欠工作的極端重要性，強調市場講求信用，欠債必還錢，責任要落實。要強化督導檢查，加強跟蹤評估。他又指，中共中央、國務院對清欠工作高度重視，雖然目前進展總體順利，但各地進展不平衡，存在的問題依然不少；

據報道，此次是劉鶴在3個月內第2次提及清欠民企帳款的問題，有關清理欠款任務是根據今年初國務院常務委員會的決定，包括對目前已確認拖欠多年的款項，力爭年底前全國政府部門和國企清償一半以上；央企年底前要做到「零拖欠」。