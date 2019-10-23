廣州村霸獨攬工程　黑老大開賭放貸捲13億人民幣

最高人民法院周三（23日）就加強刑事審判工作情況所作報告指出，自2018年1月掃黑除惡專項鬥爭開展以來，全國法院審結涉黑涉惡罪案逾萬宗、涉案逾6.7萬人。報告特別提到廣東「村霸」劉永添案，以及湖南黑老大文烈宏案，指法院堅決嚴懲包庇、縱容黑社會性質組織犯罪的「關係網」和「保護傘」。

劉永添於1999年至2016年間，利用其擔任前廣州市蘿崗區劉村村委書記、劉村社區居委會書記的身份，定下外人不能插手村內工程的不成文規則，並糾集他人通過實施暴力、威脅或滋擾、聚眾造勢等非法手段，獨攬工程施工或建築材料供應，形成以其為首的黑社會性質組織。

2018年案經一、二審，劉永添被判有期徒刑20年，剝奪政治權利4年，並沒收財產5020萬元（人民幣‧下同，約5662萬港元），罰款120萬元（約135萬港元）。同案8名黨員幹部，包括曾任蘿崗區公安分局局長的郭粵明，及曾任廣州市公安局交通警察支隊蘿崗大隊副大隊長的楊國雄，分別遭開除黨籍、公職處罰，並被依法審查起訴。

而被公安部列為2018年全國20個重點案件之一的文烈宏涉黑案，則是全國掃黑辦向湖南掛牌督辦的掃黑除惡第一案。該案辦理時間長達一年半，涉資近13億元（約14.7億港元）。文烈宏被指由2002年起，在長沙市內開設賭場及放高利貸，並組織他人暴力收數，逐漸形成一個人數眾多、結構嚴密，且層級分明的涉黑組織。

文又透過組織拉攏、賄賂國家機關工作人員，獲得包庇和縱容，致使多家民營企業倒閉，甚至導致一名銀行負責人自殺身亡。案中，湖南省綜治辦前主任、省公安廳原常務副廳長周符波，因向文提供非法保護，於今年6月被控受賄，巨額財產來源不明以及包庇、縱容黑幫組織罪，被判監19年和罰款200萬元（約226萬港元）。