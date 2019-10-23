舞蹈老師強行壓腿練一字馬　6歲女傷脊髓恐變癱

河南平頂山6歲女童彤彤因喜愛跳舞，獲李姓母親送去一家培訓機構學習，詎料在練習期間突然雙腿僵硬，無法站立；送院診治後，醫生診斷彤彤出現腰部外傷和脊髓損傷截癱，很大機會從此變癱。李女其後翻查閉路電視，發現舞蹈老師曾強行幫彤彤壓腿做「一字馬」，懷疑因此肇禍。

李女表示，彤彤自幼喜歡舞蹈，「作為家長來說，就是盡量支持她，以後可能站不起來再跳了。醫生說不要叫我抱那麼大希望，三分之二的可能性，除非奇迹出現。」李女續稱，在事發當日「中午不到11點，她老師給我打電話說，孩子腿沒知覺了，現在完全沒有知覺了，只有上半身可以活動。」

李女其後向內媒記者出示女兒轉到省人民醫院的診斷證明書，顯示其女患有腰部外傷並脊髓損傷截癱。李女又翻查當時上課的閉路電視畫面，「這個就是我們的舞蹈班，上學的那個錄像視頻。她（彤彤）現在等於說，老師正在給她壓腿，但是之前已經下過腰了，進行那個動作，你看壓了腿之後你看，孩子這個走路動作，明顯都不一樣了，那個腿走着明顯比較硬，跟別的小孩兒不一樣。」

李女又稱，在女兒接受完壓腿練習後，「孩子在做那個動作，現在等於說孩子完全動不了，別的小朋友都上前面那一排去了，她挪不了了嘛。老師發現過來再問她，動不了老師抱着，看能不能站起來，結果抱着她也沒有站起來。」

李女又補充，女兒的老師向她敍述經過，稱女兒當時「下大腰她（彤彤）蹲了一下蹲在地上了，本來蹲在地上，傷的不是那麼嚴重，結果老師沒有發現，孩子小也不能敍述，然後她跟着別的小朋友繼續做動作，老師還按着她壓腿，然後造成了二次傷害。」

機構負責人事後解釋，稱當時是正常上課時間，「她（彤彤）出現這種情況，我肯定也覺得這孩子是不是本身有問題，或者怎麼着。但是我們出於人道主義，我們也一直前期看孩子，所有的花銷都是我們給的。」負責人坦言，希望此事能透過法律途徑解決。