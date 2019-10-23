最高法6月通報毒品案例　3毒販涉販賣運輸冰毒伏法

內地最高人民法院院長周強周三（23日）在第13屆全國人大常委會第14次會議上報告，稱全國法院審結一審61.3萬宗毒品罪案，判處61.9萬罪犯，重刑率約22%。據悉，最高人民法院今年6月曾通報「2019年10大毒品（涉毒）犯罪典型案例」，其中2宗特大毒品案例均涉及廣東省；其中3名毒販涉販賣運輸毒品，總值約7000萬港元，被法院判處死刑，已相繼伏法。

其中一宗通報案例中，46歲及48歲的施鎮民和林少雄，2015年7月合資大肆製毒。他們向同案其他被告買入麻黃素後，運往廣東揭陽市揭東區鍚場鎮的製毒工場，組織及指揮多人製造俗稱「冰毒」的甲基安非他命。同月23日晚上11時，警方拘捕施、林等7人，當場查獲約值6615萬港元、重約149公斤的冰毒，以及共約621公斤含冰毒成分的固液混合物和液體，還有大批製毒原料和工具。

經揭陽市中級人民法院一審、廣東省高級人民法院二審，最高人民法院對該案作出死刑覆核，施鎮民與林少雄糾集人員製冰毒，數量特別巨大、社會危害極大，罪行極其嚴重，且為案中主犯，依法對施、林判處死刑。2人去年12月13日伏法。

另一宗披露的特大毒品案中，曾因盜竊、販毒而多次出入監獄的56歲男子趙雲華，2016年11月從上海前往廣東普寧市購買毒品後，返回上海途中在福建龍岩市武平縣閩粵高速公路檢查站，被公安人員截查，車內被發現藏有市值約444萬港元、11袋共重逾10公斤的冰毒。

該案由龍岩市中級人民法院一審、福建省高級人民法院二審。法院認為趙雲華夥同他人非法購買並運輸冰毒，構成販賣、運輸毒品罪，為案中主犯，依法判死，今年2月22日被執行死刑。