修例風波︰陸委會指正與港府保持溝通　促陳同佳與台方聯絡

觸發港府修訂《逃犯條例》的台灣殺人案疑犯陳同佳，周三（23日）刑滿出獄後，公開表明願赴台灣自首。台灣陸委會當天晚上發表聲明回應，指台港雙方已透過既有管理保持溝通，台方已建立刑事警察局的單一窗口，並請港府向陳轉達，如他確定要到台灣面對司法，可直接與窗口聯絡，安排相關事宜。

陸委會聲明指出，台港雙方相關部門針對此案，已透過既有管道交換訊息，但批評港府如周二（22日）正面且迅速回應台灣請求，就不會導致至今仍未能確定陳同佳何時赴台投案。聲明又強調，台灣當局一直秉持3點原則辦理此案，包括確保當局全程掌控，沒有「自由行」模式；確保陳可登機赴台，沒有拒收問題；確保過程安全。

針對有媒體傳出陳同佳已向航空公司訂位一事，陸委會聲明指，台當局為此已事先做好完整部署，有關做法是為確保台方境管單位能即時接獲通報、並讓陳能夠登機的暫時措施。陸委會又強調，案件在台灣沒有政治操作或司法不公的疑慮，有關人士如真心協助陳同佳赴台投案，不宜再發表毫無必要的政治語言語。