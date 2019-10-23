台中學疑爆食物中毒　逾200師生嘔吐腹瀉

台灣台南一間中學師生，周二（22日）下午食用該校自製午餐後，陸續出現有師生出現嘔吐、腹瀉等症狀，部分伴有發燒、出疹。截至周三（23日）中午，共227位學生及9位教師，出現疑似食品中毒症狀。台衞生局隨即前往調查，將周二午餐樣本及相關檢體帶回，以釐清發生原因。

涉事中學校長薛英斌表示，台衞生局到學校廚房初步稽查，皆符合「食品良好衞生規範準則」；菜單也是安全菜單，部分學生可能因流感、腸病毒因素出現症狀，為求謹慎起見，決定一同通報，待衞生局檢驗結果出來，才能確定發生不適原因。

校方表示，目前該校有171名學生須請假休息；事件發生後，老師密切與請假學生家長保持聯繫，學生就醫後都回家休息；學校周三緊急幫學生開設衞教課程，向每人發放口罩，並作全校大消毒。

衞生局則稱，已將該校所留周二午餐樣本及相關學生、廚工人體檢體作採檢，並送衞生局檢驗中心檢驗，結果最快一星期出爐；若檢驗及調查結果證實由病原性微生物所引起，將依違反食品安全衞生管理法開罰，罰鍰金額為6萬元（新台幣．下同，約1.6萬港元）以上，2億元以下（約5000萬港元）。