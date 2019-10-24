網民發布疑似恐龍腳印　專家證屬侏羅紀雷龍足迹

據內媒周三（23日）報道，家住四川宜賓百花鎮的周超近日在家中附近發現一疑似「恐龍腳印」的足迹，並拍下影片上傳微博；詎料，有古生物學專家發現片段後到訪，事後更證實是侏羅紀晚期的恐龍足迹。

今年26歲的周超表示，在半年前回到老家後開始拍攝記錄鄉村生活的影片，因在父母口中得知老輩曾提過「野雞坡」上有很大的「雞爪印」，逐經村民帶領下才發現腳印，猜測會否是恐龍留下的足迹。事後，周超在微博找中國地質大學副教授邢立達求證，未料在本月初獲對方回應。

四川自貢恐龍博物館研究員彭光照、邢立達與其學生等人，在上周五（18日）前往百花鎮現場考察，並表示發現的獸腳類實屬雷龍足迹，亦是四川盆地首次發現侏羅紀晚期巨大食肉恐龍足迹。周超表示，原以為只是一笑了之的事，未料見到考察團隊清理、測量、倒模拓印，他才相信是貨真價實。

彭光照表示，在考察現場一共發現8枚恐龍足迹，其中5枚大足迹屬於雷龍，另3枚分別為植食性恐龍異樣龍，以及小型肉食性恐龍蹺腳龍。當中雷龍足迹別具意義，其中單個最長達55厘米、寬43厘米，體長估算有7米，步幅約4米，推測當時正值一快速行走或奔跑的過程。

彭光照續指，是次發現可以推算當時恐龍的生活環境及習性，「足迹只能在當時濕軟土質的泥沙層沉積物質上才能留下來，比如說湖邊、河邊」。另如果足迹數量夠多，可推測出湖泊、河流的水體，而在該區域發現3種不同類型的恐龍足迹，說明該區可能是食物充足或是水源地。