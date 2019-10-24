打麻雀禁令惹爭議　省公安廳將為「賭資較大」下定義

江西省多地日前頒布「麻雀禁令」，引起市民熱議。廣東省公安廳日前表示，會盡快出台對「賭資較大」的定義，的具體裁量標準，為全省各級執法機關提供制度上的指引。

據悉，廣東省4年前已經廢除《廣東省禁止賭博條例》，欲重新制訂有關禁止賭博的地方性法規。惟廣東各地對「賭資較大」與「少量財物輸贏」，沒有進行量化的標準，無法清晰界定大眾娛樂活動與違法賭博行為的邊界。

根據內地相關治安管理處罰法規定，以營利為目的，為賭博提供條件的場所或參與賭博、賭資較大，警方將處5日以下的拘留或者500元（人民幣．下同，約564港元）以下的罰款。但對「賭資較大」的定義，即便是國家其他法律法規和規範性文件也未作明確標示。

廣州一名蕭姓男子早前就因為打每注5元（約5.6港元）的麻雀，而被警方拘捕，當時警方在現場，檢獲420元（約474港元）的賭資，和30元（約33.8港元）的台費，處罰蕭男等人行政拘留5日。蕭男後向法院要求撤銷處罰，經內媒報道後，警方才決定撤銷相關處罰。