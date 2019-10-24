臥龍保護區公布監測報告　罕有記錄雪豹攀岩

保護局罕有的近距離記錄了「雪豹攀岩」的過程。（互聯網）

雪豹是國際輿論熱點物種，其要求極高的生存環境成檢驗保護成效的重要標尺。周三（23日）適逢國際雪豹日，四川臥龍國家級自然保護區管理局發布2019年雪豹監測工作報告，當中收錄雪豹用後腿刨坑、氣味和尿液標記等三種「圈地」行為，更罕有的近距離記錄了「雪豹攀岩」的過程。

保護區自2009年起，在近200多平方公里的雪豹棲息地內，以近百台紅外線相機獲取大量雪豹的影像、片段數據，共計拍攝各種野生動物的影像達22464份，其中雪豹的資料數達4000餘份，野外採集雪豹等食肉動物糞便達200多份；保護區更以該些一手數據，和北京大學等科研部門合作，開展雪豹分布、生活環境、食物和繁殖期等研究。

研究顯示，臥龍的雪豹分布密度極高，對棲息地利用率都非常高，初步估計種群分布密度高於平均值近十倍；並且在條件好的棲息地內，存在多個個體共同利用領地的情況，家域出現不同程度的重疊。另根據野外採集的糞便DNA分析結果顯示，雪豹的食性主要以岩羊、犛牛為主。

總體來說，保護區雪豹食譜豐富且能得到充足的保障，生態系統結構健康完整。同時，研究結果也反映，保護區仍需持續加強管理力度，減少高山放牧影響。