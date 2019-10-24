台女執行社會服務令遭猥褻　自覺骯髒鎅手留疤

台灣彰化一名28歲女子指控，本月在田尾鄉某公園服勞動役（即社會服務令）時，遭負責督導的陳姓村長上下其手，甚至親吻，但陳姓村長堅稱自己清白，更反指對方誣衊。

案情指，該名女子因偽造有價證券罪遭判刑後，聲請社會服務令，每日8小時共10次，本月17、20日到田尾某公園打掃。女子指控，陳男以按摩及打掃為由，將她帶到附近地盤寮屋熊抱她，又撫摸其胸部及下體。女子無力反抗又擔心對方傷害她，只好事後告訴母親及律師。到第二次陳男再對其猥褻，女子用手機偷錄下被侵犯時二人的對話。另女子遭侵犯後因感自己很骯髒，每次想起事發經過就拿刀割自己手腕，致留下多條疤痕。

彰化地檢署周一（21日）接報，隨即指派婦幼組專責檢察官偵辦，同晚問訊女事主，周二（22日）前往陳男住所及相關處所搜查。經訊問後，檢察官認為陳男對女子有親吻及撫摸行為，涉犯妨礙性自主罪，周三凌晨向法院聲請對陳男羈押禁見，彰化地方法院周三（23日）諭知陳男交保20萬元新台幣（約5.2萬港元）並限制住居。

據知，鄉公所經彰化地檢署遴選為義務勞務執行機構，並委託陳男負責督導，自2011年起執行情況正常，期間也未曾接獲反映陳男有任何不當行為。