男學生被插隊善意提醒　慘被打至骨折

四川成都一名劉姓中學生日前在一間快餐店，因與一名插隊的女子發生口角，被另一名男子毆打致骨折。學生楊姓母親當晚報警，表示要把打人的男子找出來給個説法。目前，蘇坡橋派出所已受理案件，正展開調查。

事發於上周六（19日），劉男在游泳課結束後，去到青羊區萬達廣場2樓的一間快餐店準備用膳。惟在排隊期間，他看見一名帶着小孩的女子突然插隊，便提醒了一句「凡事需要講個先來後到，請排隊」。惟插隊的女子反駁，指自己手機快沒電了，希望盡快結帳。

劉男聽到後，表示「你手機沒電，跟我有甚麼關係」。話語剛出，女子身邊的一名男子突然對劉大打出手。經四川省人民醫院診斷，劉男腰部左側橫突骨折，周圍軟組織稍腫脹。劉母表示，比起身體上的傷害，其心理上的傷害更加嚴重，住院期間兒子常問自己「我做錯了嗎」。

楊女表示，見自己兒子被打，她深感憤怒，在兒子手機所拍攝的照片中可見，打人的男子也帶着一名小女孩，反問︰「同樣作為家長，為甚麼可以在孩子面前如此蠻不講理？」事後，快餐店的負責人承認，當日確實有人發生爭執，劉男也確實被打，同時表示劉男由始至終沒有還手。