國家公務員考試網上報名截止　逾400職位無人問津

2020年度的國家公務員考試於周四（24日）早上6時，截止網上報名階段。據內媒周三（23日）報道，截至周二（22日）晚6時，已有近80萬人通過資格審查，但仍有超過400個職位「無人問津」。有專家表示，考生應盡快選定心儀職位，以免因資格審查不通過而錯失報考機會。

報道指，有超過400個職位仍是「零報名」，大多都是地域相對偏遠，或報名要求條件相對較多，如中國民用航空局新疆管理局民航阿克蘇運行辦空管處一級主任科員、青海消防救援總隊所屬消防救援支隊基層指揮員等。

有專家指出，有些職位雖然看上比較偏遠、冷門，但卻有着後發優勢。隨中國經濟不斷發展，上述地方的發展潛力更大，給考生提供的機會也更多。而報考人數較少，可能與職位本身的報名條件較多有關，如對學歷、專業、基層工作最低年限均有明確要求。

根據國家公務員局早前公布的招考簡章，2020年度國考涉及86個中央和國家部門、23個直屬機構，共13849個招錄職位，計劃招錄24128人，相比去年1.45萬餘人大幅增加。