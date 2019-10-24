男子為騙補償用發泡膠建房　市政府派員拆除

養殖場的圍牆也是用廢棄的發泡膠（紅圈示）建成。（互聯網）

廣西北海市日前有市民自拍影片實名舉報，指西南大道有一養殖場用發泡膠搶建建設，進而套取政府徵地補償，事件引起社會關注。市政府部門在周一（21日）回應，已派員將有關建設拆除，目前進一步調查待有結果後將統一向外界公佈。

據影片顯示，一名自稱陳貽瑞的男子表示，指該養殖場在月初搶建而成，惟場內3個看似混凝土的水塔，實際是用木板做成，「表面抹一層水泥灰」。陳男更透露養殖場的圍牆也是用廢棄的發泡膠建成，而養殖場為李姓男子所建，目的是通過低成本投入，搶建更多的與地面相連的建設，套取政府徵地補償。

對此，北海市綜合行政執法局表示，確實收到市民舉報，稱有違建戶趁假日在海城區新甸塘村搶建違法建築，事後亦已派員趕到現場核實。經查，違建戶未經部門批准，擅自在西南大道與上海路交會處建設水池、水塔、平房等，違建面積達9000多平方米。

執法人員已當場發出整改通知書，責令當事人在限期內自行拆除，但對方無動於衷。至周一下午，共100餘名執法人員已將上述違建物全部依法強制拆除。北海市海城區土地房屋徵收中心相關負責人表示，當地已於2012年發布對上述地塊的徵收預公告，並於今年8月確定土地補償費和安置補助費。而李男在發布徵地告知後才搶建的造法，一律不予補償。