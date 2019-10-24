警破境外非法賭博網站匯款集團　涉額57億人民幣

內媒周三（23日）報道，浙江紹興警方近日破獲一宗非法經營支付結算業務案，揭發疑犯通過虛擬註冊大量公司、商戶以及個人帳戶，為境外非法賭博網站提供資金，涉案金額高達57億元（人民幣．下同，約64.2億港元），拘共33人。

紹興警方去年初收到舉報指，有廿多個網上支付帳戶出現異常交易紀錄，幾小時內有過百筆交易，交易額則高達逾百萬元，高峰期則可上千萬元，情況持續長達一個月。警方發現，涉案帳戶的資金最終流向同一帳戶，遂展開調查，並發現背後名為「融信付」的涉案支付結算服務平台，旗下則有逾2000個銀行帳戶運作。

警方指，平台由疑犯黃某、賴某、何某等人創立，與他們合作的境外賭博網站至少有300個。據了解，賭客需要賭資時，平台則會提供一個二維碼予他們掃描，平台則會主動過款。不過為了免受監控，平台每次都會以不同方式匯款到賭客手中。

警方指，早前已將黃、何多個常用帳戶凍結，惟他們卻利用旗下註冊的各類商戶帳戶繼續交易，逃避監管。經多個月的追查下，整個集團最終被瓦解。警方將黃某、何某、賴某等30多人拘捕，以涉嫌非法經營罪起訴，其中15人已被批准逮捕。