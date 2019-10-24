彭斯演說料針對中國人權　為中美貿談爭取籌碼

美國副總統彭斯（Mike Pence）於當地時間周四（24日）在華府智庫舉辦的論壇上發表對華演說，預料將提及人權問題，為美國總統特朗普對華施壓，以在之後的中美經貿磋商中爭取籌碼。

是次演說原定於今年6月舉行，但因中美領導人同月在日本大阪舉行的二十國集團（G20）峰會上會面而押後。國際顧問公司Compass Point在研究報告中指出，預料彭斯在演說中將採取強硬的措詞，又形容他將唱黑臉，以便特朗普與中方磋商時扮演白臉。

另有國際公關顧問公司分析師指出，過去在宗教自由問題上屢向中國發表強硬言論的彭斯，將繼續在這問題向中方發炮，但相信目的並非為加劇中美緊張關係，而是為特朗普政府面對國內的批評減壓。該分析師認為，為避免參議院正式就涉及香港的法案進行投票令政府出現尷尬，彭斯、美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）及其他白宮高級官員將就NBA、新疆、香港等問題率先表態。

至於美國企業公共政策研究（AEI）研究員期望，彭斯的演說更着眼於有利美國與台灣夥伴關係的內容。