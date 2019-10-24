男子醉酒後派出所猝死　家屬控警延送醫

台灣苗栗縣通霄鎮42歲鍾姓男子上周四（17日）晚8時許到親戚家作客，酒後失控跌倒，導致頭、手受傷，親戚遂報警。但鍾男與在場警員爆發言語及肢體衝突後，遭警帶回派出所拘留室，不料卻猝死。鍾男的哥哥周三（23日）指控，警方延誤送醫，將人帶回時未及時留意弟弟的情況，讓他死得不明不白。

鍾男哥哥控訴警方對於弟弟死在派出所之事推卸責任，稱弟弟被帶回派出所，警方未察覺他臉上有傷，將他關至拘留室內，雙手上銬、頭戴安全帽。警方其後聯絡弟媳，到她與警方進入拘留室，才驚覺弟弟臉部、嘴唇發黑。哥哥指，警方當下竟表示，要先請示長官才能解開手銬，過程拖延約4分鐘才送醫。

鍾男哥哥語帶哽咽表示，弟弟生前在汽修廠工作，越籍弟媳打零工，育有2名孩子，家屬到警局了解事發經過，警方卻不停推卸責任，分局長還回應「沒有呼吸心跳，不代表死亡」。

警方強調在聯絡家屬期間有關注鍾男身體狀況，過程約18分鐘，他未曾表示身體不適，當發現鍾男無呼吸時，警方曾替他急救並送醫，駁斥延誤送醫的指控。據悉，鍾男當晚疑喝了8杯250毫升的高粱加啤酒，未知是否急性酒精中毒導致心肌梗塞死亡，警方表示，案件已進入司法程序，將會驗屍確定死因。