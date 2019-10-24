美國華裔海兵與妻涉嫌洩密　與中國商人有聯繫

美國華裔海軍飛行員楊帆（音譯：Yang Fan）及其妻楊陽（音譯：Yang Yang）涉洩密及從事違法活動，更被指與中國籍商人葛松濤（音譯：Ge Song Tao）有聯繫，疑在美國從事間諜活動。案件周三（23日）於美國佛羅里達州杰克遜維爾聯邦法院審訊。

法庭文件顯示，葛松濤是上海微風科技公司董事長，從2016年11月至2019年8月，微風科技向楊帆夫婦開設的BQ Tree公司支付至少20.5萬美元（約159萬港元）。夫婦稱BQ Tree公司是一家網上辦公用品和手機零部件零售批發商。楊帆起初稱，與葛松濤是社交網上的普通朋友，隨後改口承認曾與對方見面多次。

34歲的楊帆為海軍上尉，被捕前在杰克遜維爾海軍航空站海巡邏偵察武器學校工作，分屬巡邏5中隊工作。該中隊可以飛行P-8A海神反潛巡邏機。楊帆被控進口和製造槍支、將槍支轉讓給非美國居民以及串謀違反聯邦法律、對槍支交易商以及對海軍說謊等。聯邦檢察官指，楊帆同時向美國海軍和國防部隱瞞跟葛松濤之間的商業關係，及涉嫌瞞稅。

據報葛松濤與其情婦鄭艷（音譯：Zheng Yan）於上周四在美國被捕。法庭文件顯示，鄭艷涉嫌走私閃存驅動器等設備賣給中國，更嘗試購買多艘充氣船送返中國農業農村部。控方指，案中主要關注的是楊帆是否對軍方構成威脅，因他知道不少有關美國高級機密。