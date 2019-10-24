供水廠前副廠長持槍殺人　被判死刑提上訴

內蒙古通遼市法院周四（24日）公開宣判開魯縣自來水公司供水廠前副廠長梁鈞持槍殺人案，梁鈞犯故意殺人罪、非法買賣槍枝罪、非法持有彈藥罪罪名成立，數罪併罰，被判處死刑。法院宣判後，梁鈞當庭表示要上訴。據了解，梁鈞因仇恨持槍殺人，向6人射擊14發子彈，其中5人當場死亡，經警方逮捕後，由檢察院起訴。

公訴機關指控梁鈞多項罪名證據充分，建議法院判處梁鈞死刑，並立即執行。法院認為他故意非法剝奪他人生命，作案動機卑劣，手段特別殘忍，情節特別惡劣，遂支持公訴機關的量刑建議。法院一審宣判，梁鈞涉故意殺人罪，判處死刑；涉非法買賣槍枝罪，判囚10年；涉非法持有彈藥罪，判囚3年。

據了解，梁鈞因不滿公司重用孫姓被害人而心存積怨；至今年3月25日，梁不滿孫男在職工大會期間的發言，2人在前往停車場途中發生爭執，梁男在其座駕取槍射擊孫男左胸，見其倒地後又再向頭部射擊，致對方當場死亡。梁男事後更槍擊與孫男關係匪淺的員工，再駕車至供水廠，追擊重用孫男的領導成員，以及與曾因瑣事發生爭執的多名員工，導致多人死傷後駕車逃逸。