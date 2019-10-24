加強治理高考移民　內地考場人臉識別學生身份

內地高考競爭激烈，有考生透過遷移戶口等辦法，到考生較少、考分偏低或取錄率較高的地區應考。為加大對這些「高考移民」的治理力度，廣東省近日針對2020年普通高校考試招生宣布13項改革舉措，當中包括利用人臉識別技術驗證入場考生身份。而在廣東就讀中學的港澳學生，可視作廣東省戶籍考生。

據廣東省教育考試局發布的通知指出，高中學校校長要對學生學籍管理負直接責任，嚴肅查處通過非正常戶籍學籍遷移、戶籍學籍造假、出具虛假證明材料等手段獲取高考資格，及「在冊不在校、人籍分離」等高考移民行為。

從2020年起，戶籍從省外遷入廣東省的學生在粵報名參加高考，應屆畢業生原則上須有廣東省高中階段學校學籍並實際就讀，往屆生須符合畢業學歷和戶籍遷入時間要求。對持有香港或澳門居民身份證、港澳居民來往內地通行證或港澳居民居住證，並在廣東省高中學校實際就讀的學生，可視同廣東省戶籍考生允許報考。

通知又指，廣東所有普通高考標準化考點考場，要全面完成電子監控系統高清升級改造工作。新增普通高考考點及設備更新的考點，全部推行考生入場人臉識別技術驗證考生身份。其他改革措施還包括增加廣東省農村和貧困地區學生上重點高校的人數和比例，以及拓寬應用型本科院校招收中高職院校畢業生招生通道。