兩高三部︰認罪認罰但證據不足　不能認定有罪

內地近年屢揭冤假錯案，引起社會關注。中國最高人民檢察院周四（24日）召開新聞發布會，發布「兩高三部（即最高法、最高檢、公安部、國安部和司法部）」《關於適用認罪認罰從寬制度的指導意見》（下稱《意見》）；其中《意見》指出，即使被告認罪認罰，仍必須在證據充足下，才能認定其有罪。

《意見》提到，執法及司法部門必須堅持法定證明標準，不論在偵查終結、提起公訴、作出有罪裁判階段，都應做到犯罪事實清楚，證據確實、充分，並要防止因疑犯或被告認罪，而降低對證據的要求和標準；即使疑犯或被告認罪，在證據不足的情況下，亦不能認定其有罪，應依法作出撤銷案件、不起訴決定或宣告無罪。

對於刑罰在3年以下有期徒刑的認罪案件，各部門要盡量依法從簡、從快、從寬辦理，探索相適應的處理原則和辦案方式；對於因民間糾紛引發的犯罪，在疑犯或被告自願認罪、真誠悔罪，並取得諒解、達成和解，特別是對社會危害不大的初犯、偶犯、過失犯、未成年犯，應積極適用認罪認罰從寬制度。

惟對於嚴重危害國家安全、公共安全犯罪，嚴重暴力犯罪，以及社會普遍關注的重大敏感案件，當局應當慎重把握從寬，避免案件處理明顯違背人民公平正義的觀念。

《意見》強調，辦理認罪認罰案件，既要考慮體現認罪認罰從寬，又要考慮其所犯罪行的輕重、應負刑事責任和人身危險性的大小，依法提出量刑建議，準確裁量刑罰，確保「罰當其罪」，避免罪刑失衡。

此外，《意見》亦強調要嚴格執法、公正司法，強化對自身執法司法辦案活動的監督，防止產生「權權交易」、「權錢交易」等司法腐敗問題。