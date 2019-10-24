女嬰患病特效藥一針70萬人仔　母：籌錢盼醫好女兒

山東臨沂11個月大的女嬰小心妤，出生不久確診脊髓肌肉萎縮症，病人會隨着病情加重，出現活動、吞嚥，甚至呼吸困難。雖然這種病有特效藥物，但一針70萬元（人民幣‧下同，約79萬港元），一年140萬元（約158萬港元）的費用，對她一家來說簡直是天文數字。

去年11月6日，小心妤在媽媽王梅的期待中出生，但沒過幾天，王梅發現小心妤對聲音不太敏感，甚至鐵桶從旁邊跌落地面，她都沒有任何反應。隨小心妤的成長，王梅又發現她經常全身乏力，連抬起腳都有困難。王梅夫婦帶着女兒前去檢查，得知她患上罕見病。

「小心妤患的脊髓性肌萎縮症，是很嚴重的一種病，不治療的話到2歲孩子就沒了。」醫生指該病屬於遺傳性的基因疾病，發病率約萬分之一。病人脊髓前角和下腦幹中的運動神經元丟失、變性，從而導致嚴重的肌肉萎縮、無力，最終可能喪失活動能力。

「洗胃的時候她會難受，但又說不出話，我和她爸爸就哄她。」王梅每次看到躺在病床上、靠儀器維生的小心妤，都覺得心如刀割。尤其小心妤一對大眼睛忽閃忽閃地看向她時，讓她更加心酸，因為病情繼續加重的話，小心妤甚至連眼睛都不能轉動。

王梅夫婦為此放棄了工作，24小時輪流照顧，呼吸機、吸痰機、霧化儀、血氧儀，以及各種藥物用品的錢幾乎花光全家積蓄。她表示家人正籌錢買特效藥，希望女兒能好起來。