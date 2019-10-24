修例風波：陸委會重申無禁陳同佳入境　設單一窗口處理

邱垂正在會上講及陳同佳的案件。（宋江誠攝）

陸委會周四（24日）下午召開記者會，指台灣的刑事警察局已成立專案小組，並設單一窗口處理陳同佳的案件。陸委會指，陳可透過此窗口來台自首，強調台方必須掌握陳的行蹤，且沒有限制他入境，惟案件需透過此單一窗口處理。

陸委會副主委邱垂正於記者會上表示，港府至今仍無法核實陳何時來台，但台方已就此準備就緒，稱會持續與港府就此案溝通。被問到該專案小組的操作情況，邱垂正指小組設有雙邊聯繫方式，使港方或陳同佳等可與台灣取得聯繫，讓台方可派員來港接人。

邱垂正稱，基於飛行安全及乘客安全為由，不能讓陳獨自上機，強調是以「帶回」的方式，非押解方式來台。不過邱會上未有提到是否已派員或將派員來港，指需要專案小組等負責單位。邱稱，目前港台雙方仍在溝通，但有關內容不會對外公開。

記者會招開期間，管浩鳴表示陳同佳周五（25日）不回到台。邱垂正對此回應稱，台方對管與陳二人的關係，以至對管浩鳴的介入均不清楚，需有待釐清。邱又引述陸委會主委陳明通早上的講話回應，「希望管浩鳴能少說兩句」，強調案件需回到司法互助，及雙方溝通情況下處理。

台灣的總統蔡英文稱，台方在處理陳同佳案上並無「髮夾彎」問題，指台方願意行使管轄權處理案件，並再度表示案中的加害者與死者均是香港人，港府不能迴避提供必要的協助責任。