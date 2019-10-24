深圳婦領養逾百貓狗　疑當飼料餵養自家黃金蟒

內地多個寵物自媒體近日瘋傳，深圳一名網名「愛如」的女子，疑似用逾百隻領養的貓狗餵養自家的黃金蟒，引起輿論熱議。內地傳媒向愛如查詢，惟對方否認有飼養黃金蟒，又強調自己是獨立的救助動物人士。目前，深圳市公安局森林分局已介入調查。

據了解，愛如近年活躍於深圳多個流浪貓狗救助群之中，每逢聽說有貓狗需要救助，都會表達想領養的意願；惟她日前無意中透露自己飼養了一條黃金蟒後，引起網友擔心被她領養的貓狗安危。網友起初只是擔心貓狗誤闖蛇屋被攻擊，但愛如回應前言不對後語，多次露出破綻，網友逐漸猜測她領養動機不純，更懷疑她用貓狗代替黃金蟒昂貴的飼料，惟愛如依舊愛理不理，從不解答網友質詢。

綜合網民分析，愛如領養貓狗的行為出現多項疑點，除了前言不對後語，自爆飼養黃金蟒後又否認外，粗估她多年來已領養至少100隻貓狗，卻未能提供任何送養動物的證據；她亦從不讓義工或送養人家訪，每次均要求在公眾場合「交收」；她多次拒絕義工協助照顧貓狗的建議，卻不斷以各種理由向送養人索取金錢；更重要的是，她幾乎欠缺飼養貓狗甚至蛇的基本常識。

一位自稱曾與愛如接觸的深圳狗友林女士透露，她早就對愛如領養動物一事有所懷疑，「我們都知道救助流浪貓狗是特別花錢的，她如果真的救助了那麽多，經濟壓力不是一般人能承受的」。她直言，自己亦希望網傳說法不實，目前群組成員最想看到實質的證據，「她就是出示一下自己救助那些貓的視頻，都算是一個證據，但這些東西我們始終都沒看到」。

從網傳截圖可見，愛如曾在微信上正面回應，稱「從來沒飼養蛇，我發誓，如果我做傷天害理的事情我不得好死，希望中傷我的惡意攻擊止於智者」。另內媒記者致電愛如查詢，對方僅稱「我只是獨立救助，沒有募捐」，隨後以「晚點有時間可以接受採訪」為由掛斷電話，及後未有再回應。

內地律師指出，黃金蟒屬緬甸蟒種類，是國家一級保護動物名錄中的受保護動物，私人飼養是違法，可被處罰3000元人民幣（約3388港元），並沒收動物。從法律角度而言，一般動物沒有特別保護規定，收養人一旦收養貓狗，即成為動物的所有權人，享有對動物的支配權，但從個人情感而言，將收養的貓狗作為飼料，顯然違反送養人的意願，亦過於殘忍。