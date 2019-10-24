樂玉成︰中國從未想過和美爭霸　對權力遊戲不感興趣

中國外交部周四（24日）消息，外交部副部長樂玉成出席2019年現代國際關係研究院論壇時表示，中國從未想過和美國爭奪霸權，中方主張世界多極化、國際關係民主化，維護多邊主義和自由貿易，目標是讓中國老百姓過上好日子，權力轉移的觀點只是零和博弈的舊思維。他又指，中國不反對競爭，但競爭不意味着對抗和衝突，又指取勝的關鍵是提升自己，而不是給別人挖坑。

樂玉成表示，有指世界權力正在轉移，美國的霸權將轉移至中國身上，這不符合事實；在全球化時代，世界權力正在分散化、扁平化，並非由一個國家轉移至另一國家；中國從未想過要挑戰美國、取代美國，搶佔別人的位置，亦對權力遊戲不感興趣。他又指，中國不反對與其他國家競爭，認為競爭有助於更好地實現自我發展，但競爭不能隨意搞極限施壓、「脫鉤」和「長臂管轄」，主要還是做好自己的事，搞好本國治理才能立於不敗之地。

樂玉成又認為，有些人因中國沒有走他們的道路感到失望，反映出他們有一種救世主心態和優越感，對其他國家缺乏起碼的平等與尊重。中國反對照搬照抄別國發展道路，但願借鑑他人的有益經驗和做法，取長補短，如果該些人把改變中國的道路和發展方向作為對華政策目標注定會失敗。