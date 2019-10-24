工廠廠長擺脫上級國企「自治」8年　13幹部被追責

除了污腐、充當「保護傘」等問題，違反政治紀律也是內地嚴打的目標。中紀委轄下機關報周三（23日）披露一宗典型案例，涉案工廠負責人企圖擺脫上級黨組織實行「自治」，令工廠8年來成為針插不進的「獨立王國」，最後4個黨組織、13名領導幹部被追責。

案中的製版廠建於1995年，曾盛極一時，是國有企業中的「老字號」。至2000年至2007年經過多次重組，最終成為北京隆達控股有限公司下屬印包集團的所屬企業。時任廠長王強因不滿印包集團黨委的決策，自2009年起以「廠務公開、民主管理」、「探索職工自治」名義召開員工大會，自行選出「企業管理委員會」、「企業監督委員會」管理工廠。

印包集團同年6月底免去王強職務，但王強召開員工大會，反罷免印包集團新任命的廠長。面對種種亂象，印包集團兩級黨委、紀委不斷妥協，甚至在2012年推薦王強作為黨代表參加隆達控股黨代會，2013年更把王強評為隆達控股優秀共產黨員。

這時期製版廠組織渙散，兩個委員會骨幹人員違規延遲退休，業務經營管理失管失控，房產出租違規，合同管理無序，黨建工作、企業管理陷入一片混亂。

直到去年初，紀監部門對製版廠進行整改，包括成立黨支部臨時工作機構，組建行政經營領導班子，取締兩個委員會。今年1月，北京市紀委監委對隆達控股黨委、紀委及印包集團黨委、紀委等4個黨組織作出問責，處分13名領導幹部，而王強則被開除黨籍。