貪污受賄　內蒙古政府前副主席白向群囚16年

白向群當庭表示服從判決，不上訴。（互聯網）

內蒙古自治區人民政府前副主席白向群涉嫌貪污、受賄、內幕交易、洩露內幕訊息案，周四（24日）在遼寧大連市中級人民法院公開宣判。白向群多項罪成被判處有期徒刑16年，並處罰6250萬（人民幣．下同，約7059萬港元），同時對其受賄及違法所得及其孳息予以追繳，上繳國庫，貪污所得返還受害單位。

經法院審理查明，白向群在1999年至2018年期間，利用擔任共青團內蒙古自治區委書記，中共烏海市委副書記、烏海市市長，中共烏海市委書記，中共錫林郭勒盟委書記，內蒙古自治區人民政府副主席等職務便利，為有關單位和個人在配置煤炭、開發地產、承攬工程、職務晉升等事項上提供幫助，直接或者通過他人索取、收受財物折合共約8515萬元（約9617萬港元）。

在2008年至2012年期間，白向群又利用擔任中共烏海市委書記、錫林郭勒盟委書記等職務便利，先後5次非法佔有公共財物，折合共約712萬元（約804萬港元）。白向群又在2010年10月、2011年8月及2015年2月，從知情人員處非法獲取內幕消息，自行或指使他人用親友帳戶買入股票，非法獲利共約1717萬元（約1939萬港元）；並洩露內幕訊息給他人，導致他人非法獲利約4052萬元（約4576萬港元）。

法院認為，白向群的行為已構成貪污罪、受賄罪、內幕交易、洩露內幕訊息罪；鑑於他到案後如實供述罪行，主動交代辦案機關尚未掌握的情節，又檢舉揭發他人重大犯罪，且認罪悔罪，積極退贓，具從輕處罰情節，遂作出上述判決。宣判後，白向群當庭表示服從判決，不上訴。