少年到地檢署找仇家　當警面前對天連開8槍

台灣新北市一名17歲唐姓少年早前與人結怨，得知仇家周四（24日）凌晨赴新北地檢署開庭，竟到場當着警員面前對天連開多槍後乘車逃走。事後唐男帶同手槍到警局自首，訊後被依法送辦。

家住新北市汐止區的唐男，周三（23日）深夜得知仇家人在新北地檢署後，於翌日凌晨零時15分乘車抵達地檢署所在的金城路二段附近。當時有巡邏警員見唐男所乘車輛在現場徘徊形迹可疑，於是上前了解，誰知唐男突然打開左方後座車窗，並對天連開8槍，之後乘車迅速逃離，並沿台65線往新莊方向逃去，警方嘗試追截不果。警方鑑識人員其後在現場檢獲8顆彈殼及3發未擊發子彈。

至凌晨零時30分左右，唐男帶着手槍自行前往新莊分局自首，並向警員供稱，當時發現仇家步出大樓，於是向天開槍圖嚇對方。警方訊後依違反槍炮彈藥管制條例及公共危險罪將唐男送辦。至於接載唐男的許姓司機，表示當時對方持槍，又命他開車，所以他開車上公路。之後唐男要求他開車往警局，他也照辦。警方其後認為許男無可疑。至於唐男開槍的動機，警方將進一步調查。