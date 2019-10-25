2歲童食熱狗串不慎跌倒　竹籤直插顱內急送醫

雲南省曲靖市2歲男童小何（化名）周日（20日）吃熱狗時不慎摔倒，熱狗竹籤直插進其口腔，更穿過喉嚨直達顱內。醫生之後幫他取出竹籤，但由於竹籤插入腦幹，而且持續發燒引發細菌性腦膜炎，男童尚未脫離生命危險。

內媒報道，小何當日下午4時許與媽媽外出逛街，在街邊小食攤買了炸熱狗，惟他在吃的過程中不慎摔倒，被竹籤直插腦幹，傷勢嚴重，被送至昆明醫科大學第一附屬醫院。

醫院兒科醫生戴梅表示，「竹籤插入的位置比較深，初步估計在5厘米以上，而且尖端已經進入孩子延髓，位於生命中樞；延髓是腦組織裏一比較重要的部位，呼吸中樞、心血管中樞都在這一塊，如果竹籤再刺得深一點，男童很可能就當場死亡了」。

孩子送到昆明時已經出現高燒、呼吸困難等症狀。隨後，院方立即聯合各個科室制訂手術方案。口腔頜面外科醫生張長彬說；「其實手術難度不算大，但是風險比較高，包括術中風險和術後風險，前者即出血和腦脊液漏，後者則是顱內感染。」

為確保小何生命安全，醫院7個學科的專家聯合實施手術，經過3個小時後成功取出這致命竹籤。目前，小何正進行抗感染治療，因為竹籤插入過深，除了引發細菌性腦膜炎外，還需以呼吸機輔助。