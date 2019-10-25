長江非法捕撈鰻魚案　13人賠償850萬人民幣

據江蘇高等法院周四（24日）消息，南京環境資源法庭在靖江市人民法院就「特大非法捕撈長江鰻魚苗公益訴訟案」一審宣判。王某等13名被告因非法買賣11萬餘條鰻魚苗，造成生態資源損失，承擔連帶賠償責任850餘萬元（約960萬港元）；而其他收購者、捕撈者按其買賣或捕撈數量，承擔相應賠償責任。

法院參照同一物種鰻魚苗的市場價格，結合刑事案件中的被告供述、收據等，按照每條30元（約34港元）確定案涉鰻魚苗價值。另因本案非法捕撈者採用張網捕撈鰻魚苗，對水生物種造成誤捕，破壞水生生物資源；而非法捕撈、收購行為發生於禁漁期，妨礙鰻鱺種群繁衍，故按照鰻魚資源損失價值的2.5倍計算本案生態資源損失。

另在賠償責任承擔上，因收購是非法捕撈實現獲利的唯一渠道，誘發、推動非法捕撈，形成完整的利益鏈條，共同造成生態資源的損害，遂對因董某、丁某等38名買家應當承擔賠償責任，判決在本案生態資源損害賠償範圍內進行相應抵扣。

鑑於被告的非法捕撈、收購、販賣鰻魚苗行為，對長江生態資源造成較為負面的影響，對國家利益和社會公共利益造成較大損害，為警示和教育生態侵權者，一審判決王某等59名被告對其上述行為在國家級媒體公開賠禮道歉。