憂成美國國安威脅　參議員促查抖音海外版

美國兩名資深參議員周四（24日）促請政府，調查由中國公司推出的影音分享程式TikTok（抖音的海外版）對美國國家安全的威脅，質疑該程式的用家有可能被中國政府竊聽。

民主黨的舒默（Chuck Schumer）和共和黨的柯頓（Tom Cotton），指出TikTok單在美國就有1.1億次下載，是以該應用程式是一個不可忽視的反情報威脅。

兩人質疑，推出該程式的中國公司字節跳動，有可能被迫向中國的情報部門分享情報，亦可能在程式中留有「後門」，讓中國的情報人員入侵使用者的智能電話或電腦。

兩人又指出，TikTok收集大量的用戶個人資訊；而該程式亦可能被利用，在明年的美國大選影響選民。

TikTok亦被指可能會審查或操控某些內容，舒默和柯頓稱有報道指，TikTok會審查對被認為對中共來說政治敏感的內容，包括近期的香港示威、有關西藏、天安門事件、台獨和新疆維吾爾人等等的內容。兩人表示，雖然他們得悉TikTok沒有在中國內地運作（內地推出的是分開運作的抖音），TikTok的資料也存放在美國，但對「字節跳動仍須遵守中國法律」提出憂慮。