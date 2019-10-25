玩空中瑜伽失重心　女子摔斷大腿股骨頸

空中瑜伽近年成不少女性喜愛的健身方式。然而，湖北武漢一名35歲的劉姓女子周三（23日）表示，早前因嘗試空中瑜伽時摔倒在地，導致左側大腿股骨頸不幸摔斷。劉女目前在骨科機械人輔助下，經過手術以三枚螺釘（即螺絲）才能將骨折處固定。

劉女表示，因在十一長假後感覺自己「胖了幾公斤」，遂想做瑜伽塑形，便在家附近的健身房報名參加新設的空中瑜伽課程；更心想自己有瑜伽基礎，身體柔韌性不錯，很快就開始上綢帶學動作。

劉女憶述，「當時學的動作是用綢帶支撐雙腿，而後展開雙腿懸空」，她在教練幫助下以綢帶固定雙腿，但劉女雙手剛鬆開，就因重心不穩從近1米高摔倒在地，「剛摔到地上，整個人是蒙的，雖然手和頭能動，左側大腿卻疼得不能動彈」，她其後硬拖着傷痛步行回家，然而翌早左腿仍沒有起息，便前往醫院求醫。

主診醫生表示，劉女從高處摔下後，全身重量集中在左側，壓斷股骨頸；在X光下清楚顯示其左側股骨頸粉碎性骨折，需以手術固定防止股骨壞死和骨折不愈合。他提醒，瑜伽中有很多超出正常關節活動範圍的反關節動作，是超生理位置上過度活動，超過韌帶、骨骼的壓縮和伸展範圍，稍有不當，就會造成損傷。